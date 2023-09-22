В Нариманове двухлетний ребенок выпал из окна шестого этажа и погиб

В Нариманове Астраханской области маленький мальчик выпал из окна многоквартирного дома. Доследственную проверку начали в икрянинском межрайонном отделении регионального СУ СКР, сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, двухлетний мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна шестого этажа дома на ул. Волгоградская. Мама ребенка занималась в этот момент домашними делами на кухне.

Ребенка госпитализировали. Через несколько часов пострадавший скончался.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Дарья Васенина

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