Осужденный за убийство актер сериала «Реальные пацаны» оказался в зоне СВО

Пермский актер Александр Килин, осужденный за убийство и изнасилование, находится в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает 59.RU. Ранее актер отбывал наказание в Соликамской исправительной колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото из личного врхива Фото: Фото из личного врхива

«В июле 2023 года Александр Килин опубликовал снимки из зоны СВО с товарищами по службе, а в конце августа — селфи в камуфляже и бронежилете. Мы связались с Александром, он подтвердил, что действительно находится на военной службе и сейчас лежит с ранением в госпитале Луганска»,— сообщает 59.RU.

В 2015 году суд присяжных признал Александра Килина виновным в убийстве и изнасиловании 19-летней студентки Высшей школы экономики и приговорен к 18 годам лишения свободы. По версии следствия, в 2014 году актер устроил мальчишник в баре «Биру-Бир» в Перми, где познакомился со студенткой. С вечеринки они ушли вместе. На следующее утро на пустыре в микрорайоне Садовом было обнаружено обнаженное тело девушки. Установлено, что Килин нанес ей несколько смертельных ударов камнем по голове.

Александр Килин известен по игре в эпизодах сериала «Реальные пацаны», а также в фильме «Географ глобус пропил».