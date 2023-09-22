Цены на помидоры в Курганской области выросли на 17,4% за неделю

Средние потребительские цены на свежие помидоры в Курганской области за неделю выросли на 17,4%%, составив на 18 сентября 108,8 руб. за кг. Об этом сообщает Свердловскстат в исследовании динамики цен на продовольственные товары.

Также в Курганской области по сравнению с 11 сентября ощутимо подорожали овощные (+5,5%) и мясные (+4,5%) консервы для детского питания, огурцы (+3,9%) и куриные яйца, 10 шт. (+3,4%). Сильнее всего за неделю подешевела белокочанная капуста (-12,9%), репчатый лук (-12,1%) и картофель (-9,1%).

Дизельное топливо и бензин АИ-92 выросли в цене на 1,6% и 1,9% соответственно.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте