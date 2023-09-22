В Омской области задержали полицейских, занимавшихся сбытом сигарет

В Омской области задержана преступная группа из шести человек, которая занималась продажей контрафактных сигарет. Среди злоумышленников, в том числе, были трое сотрудников городского УМВД, сообщает полиция региона.

Задержанные действовали с 2018 по 2023 год. Нелегальную продукцию они поставляли в торговые точки на территории Омска. В ходе следствия выяснилось, что часть товара является вещественными доказательствами, которые ранее были изъяты из незаконного оборота.

В настоящее время расследование дела продолжается.

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Александр Киселев