На участке трассы Челябинск – Екатеринбург запустили систему освещения

На отремонтированном год назад участке федеральной трассы Челябинск – Екатеринбург в районе поворота на село Тюбук запустили современную линию электроосвещения. Это должно поспособствовать снижению аварийности, сообщает пресс-служба ФКУ «Управление автодорог „Южный Урал“».

Система освещения оборудована между 108 и 109 км трассы в Каслинском районе. Протяженность линии составила 741 м. Установлены 57 опор с эргономичными светодиодными светильниками, организована дублирующая подсветка на Г-образных опорах уже имеющихся светофоров, а также оборудованы три новых транспортных светофора над проезжей частью.

«Все вышеперечисленное должно помочь снизить аварийность на участке дороги с крайне интенсивным потоком движения: за полтора года, прошедшие с момента капитального ремонта, она выросла с 4 тыс. до 19 тыс. автомобилей в сутки»,– сообщает пресс-служба Упрдор «Южный рал».

Решение по организации системы освещения было принято на комиссии по безопасности дорожного движения вместе с управлением ГИБДД России по Челябинской области. В 2022 году в ДТП, случившихся в районе поворота на Тюбук, пострадали пять человек, один из них погиб. За восемь месяцев этого года здесь уже погиб один человек, пятеро были ранены.

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