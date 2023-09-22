В Удмуртии жители на 3,3% чаще брали автокредиты в августе

Жители Удмуртии в августе на 3,3% активнее брали кредиты на покупку автомобилей в сравнении с предыдущим месяцем. Так, количество взятых автокредитов увеличилось до 1,39 тыс. В результате этого регион оказался на 18 строчке рейтинга среди 30 субъектов-лидеров в данном сегменте кредитования, сообщает пресс-служба НБКИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В целом по России количество выданных автокредитов составило 86,4 тыс., что на 2% ниже показателя предыдущего месяца. Отметим, что Удмуртия оказалась в числе регионов с наиболее значительным ростом взятых на покупку автомобиля кредитов. Опережает республику по данному показателю Нижегородская область — 8,9%, Вологодская область — 7,5%, Алтайский край — 4%.

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, в 2023 году число выданных автокредитов растет из-за увеличения продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом, а также по причине возобновления в начале года государственной программы льготного автокредитования.