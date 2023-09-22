В водоемах городов Удмуртии не выявили энтеровирусов

В результате исследования проб воды в ряде водоемов не обнаружили энтеровирусы. В частности, под проверку попали пруды в Воткинске, Глазове, Ижевске, Можге, Сарапуле, а также Вавожском, Завьяловском, Сарапульском, Селтинском, Сюмсинском и Якшур-Бодьинском районах. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Отметим, что в период с мая по августа было зарегистрировано 64 случая энтеровирусной инфекций, что остается на уровне прошлого года. При этом 94% случаев заболеваний зарегистрировали у детей в возрасте до 14 лет. Случаи заболевания отмечались в Ижевске — 50, Завьяловском районе — пять, Игринском районе — два. По одному случаю зарегистрировали также в Балезинском, Вавожском, Кезском, Малопургинском, Сарапульском, Якшур-Бодьинском районах и в Воткинске.