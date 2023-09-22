Уровень инновационной активности Удмуртии оказался ниже показателя по ПФО

В Удмуртии по итогу 2022 года инновационной деятельностью занимались 125 организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. При этом их уровень инновационной активности составил 13,4%. Это ниже показателя по ПФО (15,9%), однако выше среднероссийского — 11%. Такие данные приводит Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Отмечается, что Удмуртия занимает девятое место среди регионов ПФО по уровню инновационной активности организаций.

Затраты на инновации составили 5,1 млрд руб., что остается на уровне 2021 года. Среди затрат 55% пришлось на приобретение машин и оборудования, а на исследование и разработку новых продуктов, услуг и методов их производства — 21%.

Объем отгруженных инновационных товаров, работ и услуг увеличился на четверть и составил 76,2 млрд руб. Это каждый одиннадцатый рубль от общего объема отгруженных товаров, работ и услуг.