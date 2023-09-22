В Петербурге задержали участника минских протестов, находящегося в розыске

Сотрудники уголовного розыска задержали в Невском районе Петербурге 21-летнего Артема Закржевского, осужденного в Белоруссии за участие в протестах в 2020 году, сообщила «Фонтанка».

Господина Закржевского, находящегося в межгосударственном розыске, доставили в отделение полиции и известили об этом инициатора розыска.

Летом 2022 года мужчину осудили на 4,5 года лишения свободы в исправительном учреждении открытого типа. Его признали виновным в хулиганстве и организации действий, нарушающих общественный порядок. Суд установил, что в августе 2020 года во время протестов в Минске он выходил на проезжую часть, выкрикивал лозунги и блокировал движение автомобилей. По информации журналистов, от отбывания наказания гражданин Белоруссии уклонился, после чего был объявлен в розыск.

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