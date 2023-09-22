ХК «Сочи» обыграл «Трактор» в матче девятого тура КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду переиграл «Трактор» в рамках девятого тура КХЛ. Матч закончился со счетом 4:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Уже на второй минуте гости открыли счет, когда отличился Егор Фатеев. В середине второго периода сочинцы усилиями Сергея Попова сравняли счет. На 39-й минуте «Трактор» снова повел в счете после точного броска Никиты Тертышного. Нападающий «Сочи» Матвей Мичков в самом начале третьего отрезка игры забил второй гол челябинской команде. На 51-й минуте Александр Шаров забросил третью шайбу для «Трактора». Концовка встречи осталась за «леопардами». Сначала отличился Кирилл Рассказов, а точку в матче на последних секундах поставил Матвей Мичков. В итоге победа «Сочи» со счетом 4:3.

После девятого тура «леопарды» занимают третье место в Западной конференции КХЛ. Следующий матч ХК «Сочи» сыграет в Москве 26 сентября со «Спартаком».

Евгений Леонтьев

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram