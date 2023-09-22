За трудоустройство «мертвых душ» осудили экс-сотрудников красноярского детсада

В Канске (Красноярский край) вынесли приговор бывшему директору детского сада и заведующей хозяйственной частью дошкольного учреждения. За мошенничество (ст. 159 УК РФ) каждой назначили штраф в размере 190 тыс. руб. и лишили права работать в государственных и муниципальных органах и учреждениях сроком на полтора года, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данным полиции, женщины устроили на должности дворника, младшего воспитателя и делопроизводителя своих знакомых. Однако они числились только по документам, свои обязанности не выполняли, а свою зарплату отдавали обвиняемым.

Расследование установило, что за два с небольшим года (с октября 2019-го по февраль 2022 года) женщины похитили около 280 тыс. руб. До передачи дела в суде они возместили управлению образования администрации Канска причиненный ущерб.

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Илья Николаев