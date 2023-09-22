Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Челябинский ФРП будет выдавать льготные займы поставщикам госкорпораций

Фонд развития промышленности (ФРП) Челябинской области запустил новую программу льготного заемного финансирования «Кооперация». Средства смогут получить малые и средние предприятия, обеспечивающие своей продукцией других отечественных производителей, в том числе промышленных гигантов и государственные корпорации, сообщает пресс-служба ФРП региона.

Стандарт программы, направленной на создание, расширение или модернизацию производства и увеличение объемов выпуска продукции, уже одобрен наблюдательным советом фонда. Компании смогут получить заем на сумму от 5 млн до 30 млн руб. под 1% годовых сроком до трех лет. Софинансирование не требуется. Льготный заем может быть предоставлен не только под банковскую гарантию, но и поручительство ключевого потребителя. До 100% средств по программе «Кооперация» можно направить на приобретение оборудования, его монтаж, наладку и другие мероприятия по подготовке серийного производства. Кроме того, до 30% займа можно потратить на закупку расходных материалов, сырья и комплектующих.

«Мы ведем большую системную работу по поддержке производителей, в том числе представителей малых и средних предприятий, которые являются надежными поставщиками, закрывающими потребности промышленных гигантов и госкорпораций страны. МСП сегодня становится одним из главных рычагов развития, разрабатывая и внедряя по-настоящему инновационные продукты. Для их укрепления, а иногда «доращивания» мы и запускаем новую программу»,– прокомментировал директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков. По его мнению, эта программа также поможет усилить внутрирегиональные и межрегиональные кооперационные связи, снизить риск приостановки производственного цикла из-за отсутствия комплектующих, узлов или агрегатов.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...