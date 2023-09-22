Челябинский ФРП будет выдавать льготные займы поставщикам госкорпораций

Фонд развития промышленности (ФРП) Челябинской области запустил новую программу льготного заемного финансирования «Кооперация». Средства смогут получить малые и средние предприятия, обеспечивающие своей продукцией других отечественных производителей, в том числе промышленных гигантов и государственные корпорации, сообщает пресс-служба ФРП региона.

Стандарт программы, направленной на создание, расширение или модернизацию производства и увеличение объемов выпуска продукции, уже одобрен наблюдательным советом фонда. Компании смогут получить заем на сумму от 5 млн до 30 млн руб. под 1% годовых сроком до трех лет. Софинансирование не требуется. Льготный заем может быть предоставлен не только под банковскую гарантию, но и поручительство ключевого потребителя. До 100% средств по программе «Кооперация» можно направить на приобретение оборудования, его монтаж, наладку и другие мероприятия по подготовке серийного производства. Кроме того, до 30% займа можно потратить на закупку расходных материалов, сырья и комплектующих.

«Мы ведем большую системную работу по поддержке производителей, в том числе представителей малых и средних предприятий, которые являются надежными поставщиками, закрывающими потребности промышленных гигантов и госкорпораций страны. МСП сегодня становится одним из главных рычагов развития, разрабатывая и внедряя по-настоящему инновационные продукты. Для их укрепления, а иногда «доращивания» мы и запускаем новую программу»,– прокомментировал директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков. По его мнению, эта программа также поможет усилить внутрирегиональные и межрегиональные кооперационные связи, снизить риск приостановки производственного цикла из-за отсутствия комплектующих, узлов или агрегатов.

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