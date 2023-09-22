Заключен контракт на строительство поликлиники на Гайве

ГКУ "Управление капитального строительства Пермского края" заключило контракт на проектирование и строительство поликлиники в Орджоникидзевском районе Перми. Об этом сообщает краевое минимущество.

Ранее победителем конкурса на выполнение работ по строительству медицинского учреждения было признано ООО «Парма». При максимальной цене контракта в 587 млн руб. компания оценила свою работу в 555,5 млн руб.

Поликлиника будет построена в микрорайоне Гайва на ул. Писарева, 56. К работам требуется приступить 18 октября 2024 года, сдать объект — 30 мая 2026 года.

Медицинское учреждение будет рассчитано на 200 посещений в смену, с женской консультацией на 68 посещений в смену и дневным стационаром на пять коек.