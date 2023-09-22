Гособвинитель запросил 20 лет обвиняемому в жестоком убийстве инвалида в Бирске

Гособвинитель попросил приговорить к 20 годам колонии строгого режима 39-летнего жителя Бирска, обвиняемого в жестоком убийстве инвалида (пп. «в», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и поджоге (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным, «Ъ-Уфа», в преступлении обвиняется 39-летний Дмитрий Гордеев, уголовное дело которого сейчас рассматривает Верховный суд Башкирии. Около двух лет подсудимый жил в квартире 45-летней жительницы Бирска. Женщина из-за инвалидности была лишена возможности самостоятельно передвигаться. Хозяйка предоставляла обвиняемому жилье в обмен на уход за ней и помощь по хозяйству.

В ноябре 2022 года женщина из-за того, что квартирант злоупотреблял алкоголем, вызвала сотрудников полиции. Мужчину вывели из квартиры, однако он вернулся и поджег шторы на веранде дома.

При пожаре сгорели две квартиры. Потерпевшая не смогла выбраться из горящего дома, ее соседям с двумя детьми удалось спастись. Стоимость уничтоженного огнем имущества оценили в 1,9 млн руб.

Наталья Балыкова

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