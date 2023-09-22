На Дону создана рабочая группа по привлечению военных к охране порядка в регионе

В правительстве Ростовской области создана рабочая группа, которая будет определять потребность и объём сил и средств из числа воинских частей, подразделений Росгвардии, МЧС и ОВД, переданных в оперативное подчинение региональному оперштабу для обеспечения охраны общественного порядка и борьбы с диверсантами. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Управлять переданными в подчинение региональных властей подразделениями будет представитель Минобороны РФ, включенный в состав регионального оперштаба Ростовской области.

«В состав рабочей группы вошли два заместителя губернатора, курирующих работу по взаимодействию правительства с правоохранительными и силовыми органами, руководители структурных подразделений регионального правительства, представители штаба Южного военного округа, теруправлений Росгвардии, полиции, погрануправления, МЧС»,— сообщает пресс-служба правительства.

Возглавил рабочую группу Вадим Артемов.

Рабочая группа создана для решения задач, отнесенных к компетенциям губернатора региона по указу президента России в связи с действующим в области «средним уровнем реагирования».

Анастасия Назарова