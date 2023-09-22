Компании Челябинской области получат 567 млн рублей на профилактику травматизма

В этом году работодателям Челябинской области направят 567 млн руб. на финансирование мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профзаболеваний. Об этом сообщают региональном отделении Социального фонда России (СФР).

Всего в 2023 году заявления в СФР на возмещение расходов по профилактике травм и заболеваний подали 825 работодателей региона. Это на 44 больше, чем годом ранее.

«Чаще всего южноуральские работодатели тратят деньги на приобретение средств индивидуальной защиты, медосмотры и санаторно-курортное лечение работников»,— рассказал исполняющий обязанности управляющего отделения СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

В этом году для возмещения средств на профилактику травм и профзаболеваний работодателям необходимо представить в СФР документы, подтверждающие расходы, не позднее 15 декабря.

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