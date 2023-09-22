«Литум» перезапустит в Ленобласти производство лакокрасочных покрытий

ООО «Литум», принадлежащее девелоперской группе «Атомстройкомплекс» из Екатеринбурга, перезапустит в поселке Аннолово Ленинградской области завод по производству лакокрасочных покрытий, сообщила пресс-служба администрации региона.

Предприятие запустят в 2026 году. Мощность производства составит 26 млн литров в год жидких и 6 тыс. тонн в год порошковых продуктов. Объем инвестиций — более 1 млрд руб. На производстве будет создано 200 рабочих мест.

Соглашение между руководством компании и правительством Ленинградской области было заключено в ходе Балтийского регионального форума BRIEF’23. В рамках соглашения компания также планирует заниматься разработкой современных лакокрасочных покрытий.

«Компания «Литум» это яркий пример, как предприятие с иностранным капиталом смогло пережить кризис, найти новых собственников и восстановить остановленное производство»,— отметил председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Дмитрий Ялов.

Компания «Литум» принадлежала норвежской компании Jotun и называлась Jotun Paints. В июле 2022 года компанию купила девелоперская группа «Атомстройкомплекс» из Екатеринбурга, после чего ее переименовали, а продукцию стали продавать под маркой Litum.

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