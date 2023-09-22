В Тюмени перекроют движение по объездной дороге

В Тюмени в ночь на 25 сентября перероют движение по Обходу города. Об этом сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области. Закрытие объездной дороги связано с монтажом пролетного строения надземного пешеходного перехода около ЖК «Колумб».

Подготовка к работам начнется уже 22 сентября. Подрядчик демонтирует опору освещения, которая находится на месте будущего перехода. В данный момент идет подготовка металлической конструкции.

Сам пролет будут устанавливать в ночь на 25 сентября с 00:00 до 03:00. На месте будут дежурить наряды ДПС.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте