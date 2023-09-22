«Башнефть» в пятый раз за сентябрь повысила цены на топливо

ООО «Башнефть-розница» (входит в НК «Роснефть») 22 сентября в очередной раз пересмотрела цены на автомобильное топливо. Это пятое по счету повышение за месяц: компания увеличивала цены на отдельные виды топлива 1, 5, 12 и 15 сентября.

Литр бензина марки АИ-100 подорожал на 50 коп., до 64,65 руб., АИ-95 и АИ-92 на 30 коп. — до 52,15 и 49,1 руб. соответственно. Стоимость ATUM-92 и ATUM-95 также увеличилась на 30 коп. — до 50,2 и 53,25 руб. соответственно. Цена на дизтопливо повысилась на 60 коп. до 60,8 руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 15 и 12 сентября на заправках «Башнефти» изменилась стоимость бензина АИ-100 и дизельного топлива. 5 сентября увеличилась цена на дизельное топливо. 1 сентября подорожало дизельное топливо, бензин марок АИ-100, ATUM-92 и ATUM-95.

Наталья Балыкова

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