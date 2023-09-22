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Коммерсантъ FM
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В России работают над новым проектом атомной подводной лодки

Центральное конструкторское бюро «Рубин» работает над несколькими концептами стратегических атомных подводных лодок. Об этом сообщил заместитель гендиректора предприятия Андрей Баранов. По его словам, представленный ранее концепт «Арктур» не единственный, есть и другие, более традиционные. Более того, сами подводные лодки, изготовленные по этому проекту, могут поступить во флот только во второй половине века.

«Концепция "Арктура" не является единственно возможной, есть более традиционные в среднесрочной перспективе. Мы предлагаем варианты, флот оценивает и выбирает лучшие. Так появились все известные вам атомные подводные лодки, включая самые современные»,— сообщил заместитель гендиректора «Рубина» «РИА Новости».

«Рубин» — главный в России разработчик атомных стратегических и неатомных подводных лодок, а также морских беспилотников. Предприятие представило концепт-модель стратегической атомной подводной лодки следующего поколения «Арктур» на выставке «Армия-2022».

Директор «Рубина» Игорь Вильнит говорил ранее, что новые стратегические атомные подлодки заменят подводные крейсеры серии «Борей» после 2037 года. По словам директора предприятия, в будущем атомные лодки уменьшатся в размере, но оружие и беспилотники будут размещены на них «по максимуму».

Анастасия Ларина

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