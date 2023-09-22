В Башкирии Евразийскому музею кочевых цивилизаций выделили земли без торгов

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии выделит автономной некоммерческой организации «Евразийский музей кочевых цивилизаций» в аренду без торгов участок в Чишминском районе республики. Распоряжение об этом подписал глава региона Радий Хабиров.

Площадь участка в разрешенным видом использования «культурное развитие» составляет 19,5 тыс. га. Он относится к землям особо охраняемых территорий и объектов. Участок предоставлен для создания Евразийского музея кочевых цивилизаций.

Министерству поручено заключить с организацией договор аренды.

Компания «Евразийский музей кочевых цивилизаций» зарегистрировано в марте 2023 года. Компания занимается охраной исторических мест и зданий, а также памятников культуры. Как сообщалось ранее, правительство Башкирии планирует субсидировать деятельность организации.

Наталья Балыкова

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