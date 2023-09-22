В Екатеринбурге на новую подсветку потратят почти 35 млн рублей

Администрация Екатеринбурга планирует потратить на новую подсветку города 34,7 млн руб. Соответствующий тендер размещен на сайте Госзакупок. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 29 сентября.

Подрядчику предстоит установить 384 «световые палочка» на газоне Исторического сквера, а также архитектурную подсветку у плотины, аллеи минералов и механизмов. Также праздничная подсветка должна появиться на ул. Вайнера, а подсветка деревьев — в переулке Банковский.

Кроме того, поставщиком должен быть разработан, согласован с комитетом благоустройства Екатеринбурга и запрограммирован набор из семи сценариев режимов работ световых палочек. Так, подсветка будет отличаться в обычные дни, новогодние праздники, в День Победы, День России, День города, а также во время Ural Music Night и форума 100+ TechnoBuild.

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