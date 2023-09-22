В Госдуме ко второму чтению скорректировали законопроект, который вводит штрафы за навязывание потребителям дополнительных услуг. Размеры санкций, которые в первоначальной редакции документа исчислялись в зависимости от стоимости навязанных услуг (двукратный размер навязанной услуги — для должностных лиц, трехкратный — для организаций), ко второму чтению заменили на фиксированные суммы. Теперь для должностных лиц предлагается установить штраф в размере от двух до четырех тыс. руб., а для юрдиц — от 20 тыс. руб. до 40 тыс. руб. Изменения в законопроекте комментирует председатель правления Краснодарской краевой общественной организации «Общество по защите прав потребителей “ЮНЕПА”» Прасковья Чуйкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прасковья Чуйкова

Фото: предоставлено автором Прасковья Чуйкова

Фото: предоставлено автором

«Однозначно, в данном случае речь идет о снижении уровня штрафов. Как юрист, специализирующегося на защите прав потребителей, считаю, что меры, принимаемые в отношении недобросовестных продавцов следует ужесточать, а не смягчать.

Как показывает практика, в том числе, судебная, неустойки, предусмотренные законом о защите прав потребителей, и так достаточно часто снижаются. Еще чаще суд встает на сторону продавца, несмотря на все доказательства некорректности его действий.

Лично я сталкиваюсь с тем, что даже принятое (с большим трудом) судом первой инстанции решение в пользу потребителя, в апелляционной инстанции по жалобам продавцов отменяется и принимается новое решение — в пользу продавца.

Кроме того, нужно учитывать еще и тот факт, что далеко не все пострадавшие от действий продавцов по навязыванию дополнительных услуг готовы отстаивать свои права в суде. Сколько же тогда потребителей будет писать заявление о составлении в отношении продавца протокола об административном правонарушении по факту допущенного нарушения? Полагаю, крайне мало.

К сожалению, судебная практика показывает, что сам механизм доказывания того, что конкретная услуга была именно навязана, далеко не самый простой, поскольку продавцы составляют договоры и дополнительные соглашения таким образом, чтобы максимально обезопасить себя в судебном споре.

Из этого следует, что даже в том случае, когда потребитель напишет заявление о составлении в отношении продавца протокола об административном правонарушении, у правоохранительных органов будет замечательная возможность сослаться либо на отсутствие в действиях продавцов нарушений действующего законодательства, либо на наличие составляющей гражданско-правовых отношений с рекомендацией обратиться в суд.

Таким образом, гражданину в любом случае придется обращаться в суд, добиваться защиты своих прав и законных интересов там, и уже только по факту принятого в пользу потребителя решения и вступления его в законную силу, снова обращаться с соответствующим заявлением о составлении в отношении недобросовестного продавца протокола об административном правонарушении.

Получается, что от самого факта нарушения прав потребителя до применения к продавцу мер административной ответственности нужно пройти достаточно долгий путь. Так где же тогда гарантия того, что кто-то вообще его пройдет до конца? И это я еще не говорю об истечении срока давности привлечения к административной ответственности, который, наверняка, к тому времени истечет.

Вот и выходит, что те фиксированные (а по сути уменьшенные) штрафы, которые предлагаются в качестве меры административной ответственности, не будут стимулировать потребителя добиваться административной ответственности нарушителя, а нарушителям, даже если на них эти штрафы удастся наложить, они будут как слону дробина».

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