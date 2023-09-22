Краевой минздрав завершил процесс переименования пермских МСЧ

ГБУЗ «Клиническая медико-санитарная часть №1» сменила название. Соответствующие изменения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 20 сентября. Теперь КМСЧ №1, расположенная на бульваре Гагарина, 68, стала наименоваться «Городская клиническая больница №1».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница МЧС №1 Фото: страница МЧС №1

Лечебное учреждение с апреля 2021 года возглавляет Денис Михайленко.

Отметим, что медсанчасть на бульваре Гагарина была последним учреждением здравоохранения в Перми, носившим такое название. Ранее были переименованы другие медсанчасти, например КМСЧ №9 — в ГКБ им. М. А. Тверье, КМСЧ №11 — в ГКБ им. С. Н. Гринберга, МСЧ №140 — в Пермский клинический центр Федерального медико-биологического агентства и другие.