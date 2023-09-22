Биотехнологическая компания «Солагфит» направит 500 млн рублей на развитие производства в Томске

Биотехнологическая компания «Солагифт» (резидент Томской ОЭЗ) инвестирует 500 млн руб. в развитие производства.

«Речь идет о строительстве научно-производственного комплекса, соответствующего международным стандартам GMP»,– сообщил заместитель губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Василий Потемкин. Общий объем инвестиций в проект по созданию технологических линий по производству субстанций из хвои, используемых для изготовления лекарственных препаратов и других продуктов на их основе, составит 1,5 млрд руб., отметил он.

«Солагфит» производит биологически активные комплексы, полученных из хвойной древесной зелени для применения в области фармакологии, косметологии, пищевой промышленности и сельского хозяйства. На сайте организации сообщается, что она является российско-австралийской компанией, входящей в холдинг Solagran Ltd. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2022 году составила 158,9 млн руб., чистая прибыль – 157,8 млн.

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Оксана Павлова