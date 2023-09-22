В Свердловской области на выходных потеплеет до +23 градусов

С 22 по 24 сентября в Свердловской области ожидаются потепление до +23 градусов. По данным уральского Гидрометцентра, днем в пятницу температура воздуха в регионе составит +14°…+19°, на севере — до +10°. Местами небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный 611 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В субботу, 23 сентября, температура ночью опустится до +2°…+7°, местами заморозки до -2°. Днем потеплеет до +15°…+20°. Преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с.

В воскресенье, 24 сентября, температура воздуха ночью составит +4°…+9°, на крайнем юге — до +13°. Днем ожидается +18°…+23°. Без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

В Екатеринбурге днем 22 сентября ожидается +17°…+19°. Ночью в субботу прогнозируется +5°…+7°, днем — +17°…+19°. В воскресенье ночью температура составит +11°…+13°, днем +20°…+22°.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте