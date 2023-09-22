Китайским технологиям определили тренды

Самой перспективной технологией в Китае, способной изменить все сферы жизни, является создание новых материалов. К такому выводу пришли эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, проанализировав с помощью системы iFORA актуальную повестку китайских СМИ. Прогнозируемый объем этого рынка к 2025 году составит 10 трлн юаней (132 трлн руб.). «Черным золотом» в этой области названо углеродное волокно, применение которого позволяет сократить вес изделия на 30–40%. Ежегодно спрос на углеволокно увеличивается в стране на 13%.

На втором и третьем местах — промышленный интернет вещей (IoT) и сети связи пятого поколения. По данным Министерства промышленности и IT Китая, в стране в 2022 году было запущено более 4 тыс. проектов, использующих связку этих технологий (рост в 2,2 раза по сравнению с 2021 годом). К примеру, их применение в первом в стране интеллектуальном порту Мавань привело к отказу от услуг 93 операторов и к сокращению выбросов углерода более чем на 90%. Далее в рейтинге — технологии блокчейн (их важность обусловлена масштабами интернет-торговли) и большие данные (по их объему, как ожидается, к 2025 году Китай займет первое место в мире с долей 28% от общемирового показателя).

ИИ-чипы, производство которых Китай наращивает на фоне обострения конкуренции с Тайванем и США, заняли только девятое место рейтинга технологий ИСИЭЗ. План развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) следующего поколения в КНР предполагает, что к 2025 году общий объем этого рынка достигнет 400 млрд юаней (5,3 трлн руб.), из которых на рынок чипов и сопутствующих технологий придется 174 млрд юаней (2,3 трлн руб.).

В ИСИЭЗ отмечают, что цифровая экономика — драйвер экономического развития Китая. С 2012 по 2021 год прирост ее объема в среднем составил 15,9%, а доля в ВВП увеличилась с 21,6% в 2012 году до 41,5% в 2022-м. По словам научного сотрудника Центра научно-технической, инновационной и информационной политики ИСИЭЗ Инги Ивановой, от модели развития «Сделано в Китае» страна переходит к концепции «Создано в Китае», определяющей уже не столько количественные, сколько качественные характеристики товаров.

Венера Петрова