О спорт, где мир?

Депутаты фракции «Справедливой России — За правду» (СЗРП) в Госдуме обсудили в четверг с экспертами развитие отечественного спорта в текущей международной обстановке. Участники заседания согласились с тем, что спорт стал инструментом политической борьбы, а спортсмены — фактическими ее заложниками, но разошлись во мнениях о путях выхода из сложившейся непростой ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, председатель СЗРП Сергей Миронов и советник председателя СЗРП Наталья Малышева

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, председатель СЗРП Сергей Миронов и советник председателя СЗРП Наталья Малышева

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Базовые для справороссов тезисы по проблемам российского спорта обозначил председатель партии Сергей Миронов, открывая мероприятие. Он сообщил, что нынешний Международный олимпийский комитет — это «бизнес-структура», которая диктует свои правила России под влиянием США, а потому нашей стране необходимо пойти по пути «развития собственных международных площадок».

«Выступления без флага, без гимна мне представляются, мягко говоря, чем-то не очень логичным, честным и справедливым по отношению к нашим участникам СВО»,— пояснил господин Миронов.

Модерировавший встречу депутат Александр Аксененко, в прошлом профессиональный хоккеист, тоже был вынужден констатировать вторичность чисто спортивной повестки: «К сожалению, спорт стал инструментом давления, инструментом воздействия на нашу страну».

Подробнее результаты рекогносцировки спортивной местности описал исследователь гибридных войн в области спорта Илья Бронский. Он заявил, что оперативное управление антироссийскими силами, в том числе в области спорта, организованно ведут «замкнутые на национальные элиты» военные и спецслужбисты. Так, недоброжелатели еще в прошлом веке насытили своими агентами международные спортивные структуры, включая МОК, которые теперь активно продвигают одобренную на Западе, чуждую России ЛГБТ-повестку и побуждают россиян к отказу от государственной символики на международных стартах. А президент Всемирного общества этноспорта Алексей Кызласов даже выразил убеждение, что и связанный с МОК Олимпийский комитет России «является, по сути, иноагентом», поскольку «участвует в дискриминации российских спортсменов».

Сами спортсмены на этом враждебном фоне не всегда проявляли себя однозначно, посетовал депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев («Единая Россия»): «Ощущение складывается, что спортсмены — это отдельная каста: как только доходит вопрос до того, чтобы вызвать спортсменов к тому, чтобы они реалии современные учитывали и понимали, как им быть, сразу все возбуждены: "Их трогать нельзя!" Такое агрессивное лобби». По мнению единоросса, враг воздействует на Россию изнутри «за ее же счет», поскольку средства в профессиональный спорт российские власти вкладывают стабильно. При этом гипотетический отказ от участия в олимпийских соревнованиях преподносится как «чуть ли не крах страны», недоумевал господин Хамзаев: «И это ерунда, просто это вопрос о том, насколько мы готовы предпринимать суверенные шаги».

«С 90-х годов наших спортсменов специально подсаживали на "допинг" — доллар называется»,— зашел с другой, но тоже всем понятной стороны депутат Олег Нилов (СРЗП).

И добавил, что расставания с «бизнес-корпорацией», которой стал МОК, «бояться не надо». Взамен справоросс, а вслед за ним и подавляющее большинство членов экспертного совета предложили сосредоточить внимание на любительском спорте и выстраивании альтернативной, открытой системы международных стартов. В ее же рамках эксперты посоветовали создать антидопинговые структуры взамен «оригинальным», пришедшим в негодность по политическим причинам.

Те, кто призывал бороться за права российских спортсменов в существующих международных рамках, оказались на заседании в явном меньшинстве. Например, главный научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения Сергей Алексеев согласился, что решения о недопуске россиян на соревнования попирают права человека и имеют политическую подоплеку, однако призвал опротестовывать их в Спортивном арбитражном суде (CAS): «Он выносит много политических решений, но далеко не все». С ним согласилась юрист Татьяна Волкова: «Можно выигрывать в международных судах, можно наладить работу, обжаловать решения CAS в обычном швейцарском суде. Притом, какие деньги и какой престиж страны на кону,— это небольшие суммы, в Европе очень скромные запросы у юристов, но надо уметь с ними работать».

От публичных выводов по итогам дискуссии справороссы вежливо отказались. Прозвучавшие на заседании тезисы Олег Нилов пообещал переправить в Министерство спорта и Олимпийский комитет России. Но на всякий случай добавил: прошедшее мероприятие убедило партийцев в том, что те «идут по верному пути».

Григорий Лейба