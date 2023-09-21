Новичкам дали фору

Депутаты Саратовской областной думы приняли закон о налоговых преференциях для применяющего упрощенную систему налогообложения (УСН) впервые зарегистрированного в регионе бизнеса. Предполагается, что новые меры поддержки стимулируют граждан к открытию организаций и регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, что положительно скажется на секторе малого и среднего предпринимательства (МСП). Объясняя необходимость введения налоговых льгот, чиновники указывают на положительный опыт соседних субъектов РФ. В регпарламенте уточняют, что эффект от принятых мер почувствуется через год-полтора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти рассчитывают на отложенный эффект от льгот

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Власти рассчитывают на отложенный эффект от льгот

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

20 сентября на 19м очередном заседании Саратовской областной думы VII созыва приняли Закон «О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской области «Об установлении дифференцированных налоговых ставок при применении УСН для отдельных категорий налогоплательщиков на территории Саратовской области». С инициативой выступил губернатор Роман Бусаргин. На 2024–2026 годы установили налоговую ставку с базой «доходы» — 2% вместо 6%, «доходы» минус «расходы» — 7,5% вместо 15%. Льгота действует в год регистрации и следующий за ним налоговый ­период.

В опубликованной на сайте регпарламента пояснительной записке говорится, что налоговые преференции установили для впервые зарегистрированных в регионе в 2024–2026 годах организаций и индивидуальных предпринимателей, «в том числе в связи с изменением ими места нахождения или места жительства».

В обозначенном документе приводятся итоги анализа действующих мер налогового стимулирования в субъектах Приволжского федерального округа (ПФО). Аналогичные меры поддержки существуют в Пензенской области и Удмуртской Республике, в Пермском крае, Ульяновской и Оренбургской областях.

«По итогам применения данной практики на территории Пермского края по состоянию на январь 2023 года отмечается положительная динамика по увеличению числа вновь созданных субъектов МСП по сравнению с январем 2022 года. Пермский край занимает лидирующую позицию среди субъектов ПФО, темп роста вновь созданных субъектов бизнеса составляет 104% (темп роста по ПФО — 96,2%, в целом по Российской Федерации — 102%)»,— говорится в пояснительной записке. Отмечается, что случаев злоупотребления со стороны бизнеса (например, дробления организаций) не зарегистрировано. «Аналогичные риски в рамках введения льгот на территории Саратовской области оцениваются как минимальные»,— заверяют власти.

Сектор МСП региона по состоянию на 10 января 2023 года составил 72, 7 тыс. субъектов. В областном правительстве отмечают тенденцию к сокращению количества юридических лиц — «темп роста» к началу 2022 года составил 96,8%. Предполагается, что новая мера поддержки стимулирует граждан к открытию своего дела

«Вводимые меры направлены на стимулирование создания в регионе новых субъектов бизнеса, в том числе в форме юридических лиц. Сейчас в области действуют „налоговые каникулы“ по УСН, которые доступны только для индивидуальных предпринимателей отдельных видов деятельности. Для начинающих юрлиц такой поддержки нет. Вводимые льготы позволят сократить налоговые издержки на начальном этапе деятельности для всех хозяйствующих субъектов. Кроме того, мы заинтересованы в привлечении бизнеса из других регионов»,— рассказал „Ъ“ министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов.

В пресс-службе ведомства уточнили, что, по данным регионального УФНС, в области ежегодно впервые регистрируют более 6 тыс. юридических лиц, выбирающих УСН.Наиболее распространенными видами деятельности называют торговлю, аренду, IT, грузоперевозки, общепит и строительство.

Председатель комитета Саратовской областной думы по бюджету, налогам и собственности, глава ре­гиональной Торговопромышленной палаты Алексей Антонов считает, что «любая мера поддержки предпринимателей позволяет сохранить рабочие места и вместе с тем — налоги, поступающие в бюджет региона. Более того, такая поддержка дает стимул к появлению новых предпринимателей, заинтересовывает бизнес из других регионов прийти к нам. Во многих субъектах это приносит положительный эффект — количество предпринимателей увеличивается, а вместе с этим и собираемость налогов, и количество рабочих мест. К примеру, Краснодарский край за счет этого получил дополнительно порядка 3 тыс. предпринимателей».

Господин Антонов отметил, что экономический эффект от введения новых налоговых послаблений вряд ли получится получить в краткосрочной перспективе. «Это больше расчет на будущее»,— уточнил собеседник «Ъ».

Парламентарий указал на важность соблюдения баланса между интересами региона и бизнеса, а также необходимость учитывать при расчетах отложенную выгоду: «либо мы уменьшаем налоги и получаем какую-то прибыль через год-полтора, либо ничего не предпринимаем, получаем доход в бюджет сейчас, но за счет этого можем лишиться экономического роста в будущем». «И здесь необходимо тесное взаимодействие с министерством экономического развития региона, их анализ ситуации»,— уточнил господин Антонов.

Дарья Васенина