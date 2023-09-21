Виктория Черкашина, которая является дочерью бывшего зампреда правительства Ульяновской области Тамары Девяткиной, стала директором гимназии № 34 в столице региона. Это следует из данных на сайте учреждения. Информация об образовании, карьере и стаже работы Виктории Черкашиной в педагогической сфере на сайте гимназии № 34, личной странице в соцсети «ВКонтакте» и в открытых источниках отсутствует. Аналогичная ситуация сложилась в средней школе № 37, где директором стала не имеющая педагогического образования и опыта 25летняя Анастасия Жидова, племянница замглавы города. Общественники считают, что такие кадровые решения — «верхушка коррупционного айсберга в системе образования Ульяновска», и планируют обратиться к министру образования РФ и губернатору региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Виктория Черкашина, которая является дочерью бывшего зампреда правительства Ульяновской области Тамары Девяткиной, стала директором гимназии № 34 в столице региона. Это следует из данных на сайте учреждения. До этого с 2008 года гимназию № 34 возглавляла Людмила Токмакова, почетный работник общего образования РФ, попавшая в 2021 году в список лучших людей Ульяновска, чье фото размещено на городской Доске почета.

Информация об образовании, карьере и стаже работы Виктории Черкашиной в педагогической сфере на сайте гимназии № 34, личной странице руководителя учреждения в соцсети «ВКонтакте» и открытых источниках отсутствует. По данным базы «СПАРК-Интерфакса», до 2014 года она была совладельцем ООО «Аптека», которое занимается розничной торговлей лекарствами в аптеках, и до 2015 года — совладельцем ООО «Аква», продающего в розницу хмельные напитки в специализированных магазинах.

Аналогичная кадровая ситуация сложилась в средней школе № 37 в Ульяновске. Учреждение возглавила Анастасия Жидова, которая, по данным открытых источников, является племянницей Инны Митрофановой, с марта 2023 года ставшей первым заместителем главы города. Анастасии Жидовой 25 лет. По данным на сайте школы, ее стаж работы в образовательной сфере составляет 1 год, в графе «Профессиональные достижения» стоит прочерк. По информации в аккаунте Анастасии Жидовой в «Одноклассниках», в 2005–2016 году она училась в школе № 37, которую возглавила. До нее школой № 37 в Ульяновске руководила Ольга Крючкова, инженер-программист и педагог-исследователь с 25летним стажем работы. Теперь она возглавляет городскую школу № 82.

Это уже не первый случай подобных кадровых ротаций в системе образования Ульяновска. В минувшем году экс-кандидат в депутаты Госдумы РФ от партии «Гражданская Платформа» Василиса Киселева была назначена директором школы № 83 в Заволжском районе города. Новому руководителю образовательного учреждения на момент вступления в должность было 28 лет. О педагоге стало известно после скандала на выборах, когда Василиса Киселева добилась лишения регистрации своего соперника по 187му ­одномандатному округу Сергея Моргачева, являвшегося одним из фаворитов кампании. Ее супругом является руководитель реготделения «Гражданской платформы» Юрий Зеленов. До назначения директором в школу № 83 Василиса Киселева преподавала физику и математику в лицее № 38 в Ульяновске, однако уволилась «по собственному желанию». Со слов коллег, она не справлялась с работой.

Как считает независимый юрист и общественный активист Константин Толкачев, подобных кадровых назначений в системе образования Ульяновска — множество, и вопросы, в первую очередь, возникают к управлению образования горадминистрации, в частности, к главе управления Светлане Куликовой. «Управление образования во главе со Светланой Куликовой курирует вопросы назначения директоров образовательных учреждений города.

Случаи с гимназией № 34 и школой № 37 — лишь вершина коррупционного айсберга в системе образования Ульяновска. Муж Светланы Куликовой — сам директор школы. Есть сведения, что часть его сотрудников стали директорами других школ. Управление образования оторвано от общественной дискуссии и живет своей автономной жизнью. В одном из микрорайонов города в школу, рассчитанную на 1100 учеников, ходят 1900 школьников. Эта проблема игнорируется, зато назначить „своего“ человека директор школы — это на раз»,— рассуждает Константин Толкачев.

Как считает общественник, управление образования должно либо переформатировать работу, либо сменить руководство. «Меняются губернаторы, меняются мэры, но госпожа Куликова несменяема. Я и другие общественники планируем обратиться к министру образования РФ и к губернатору Ульяновской области, чтобы они дали оценку ситуации, иначе столь важная система образования у нас так и будет загнивать».

Евгений Чернов