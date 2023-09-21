Виктория Черкашина, которая является дочерью бывшего зампреда правительства Ульяновской области Тамары Девяткиной, стала директором гимназии № 34 в столице региона. Это следует из данных на сайте учреждения. Информация об образовании, карьере и стаже работы Виктории Черкашиной в педагогической сфере на сайте гимназии № 34, личной странице в соцсети «ВКонтакте» и в открытых источниках отсутствует. Аналогичная ситуация сложилась в средней школе № 37, где директором стала не имеющая педагогического образования и опыта 25летняя Анастасия Жидова, племянница замглавы города. Общественники считают, что такие кадровые решения — «верхушка коррупционного айсберга в системе образования Ульяновска», и планируют обратиться к министру образования РФ и губернатору региона.
Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ
Виктория Черкашина, которая является дочерью бывшего зампреда правительства Ульяновской области Тамары Девяткиной, стала директором гимназии № 34 в столице региона. Это следует из данных на сайте учреждения. До этого с 2008 года гимназию № 34 возглавляла Людмила Токмакова, почетный работник общего образования РФ, попавшая в 2021 году в список лучших людей Ульяновска, чье фото размещено на городской Доске почета.
Информация об образовании, карьере и стаже работы Виктории Черкашиной в педагогической сфере на сайте гимназии № 34, личной странице руководителя учреждения в соцсети «ВКонтакте» и открытых источниках отсутствует. По данным базы «СПАРК-Интерфакса», до 2014 года она была совладельцем ООО «Аптека», которое занимается розничной торговлей лекарствами в аптеках, и до 2015 года — совладельцем ООО «Аква», продающего в розницу хмельные напитки в специализированных магазинах.
Аналогичная кадровая ситуация сложилась в средней школе № 37 в Ульяновске. Учреждение возглавила Анастасия Жидова, которая, по данным открытых источников, является племянницей Инны Митрофановой, с марта 2023 года ставшей первым заместителем главы города. Анастасии Жидовой 25 лет. По данным на сайте школы, ее стаж работы в образовательной сфере составляет 1 год, в графе «Профессиональные достижения» стоит прочерк. По информации в аккаунте Анастасии Жидовой в «Одноклассниках», в 2005–2016 году она училась в школе № 37, которую возглавила. До нее школой № 37 в Ульяновске руководила Ольга Крючкова, инженер-программист и педагог-исследователь с 25летним стажем работы. Теперь она возглавляет городскую школу № 82.
Это уже не первый случай подобных кадровых ротаций в системе образования Ульяновска. В минувшем году экс-кандидат в депутаты Госдумы РФ от партии «Гражданская Платформа» Василиса Киселева была назначена директором школы № 83 в Заволжском районе города. Новому руководителю образовательного учреждения на момент вступления в должность было 28 лет. О педагоге стало известно после скандала на выборах, когда Василиса Киселева добилась лишения регистрации своего соперника по 187му одномандатному округу Сергея Моргачева, являвшегося одним из фаворитов кампании. Ее супругом является руководитель реготделения «Гражданской платформы» Юрий Зеленов. До назначения директором в школу № 83 Василиса Киселева преподавала физику и математику в лицее № 38 в Ульяновске, однако уволилась «по собственному желанию». Со слов коллег, она не справлялась с работой.
Как считает независимый юрист и общественный активист Константин Толкачев, подобных кадровых назначений в системе образования Ульяновска — множество, и вопросы, в первую очередь, возникают к управлению образования горадминистрации, в частности, к главе управления Светлане Куликовой. «Управление образования во главе со Светланой Куликовой курирует вопросы назначения директоров образовательных учреждений города.
Случаи с гимназией № 34 и школой № 37 — лишь вершина коррупционного айсберга в системе образования Ульяновска. Муж Светланы Куликовой — сам директор школы. Есть сведения, что часть его сотрудников стали директорами других школ. Управление образования оторвано от общественной дискуссии и живет своей автономной жизнью. В одном из микрорайонов города в школу, рассчитанную на 1100 учеников, ходят 1900 школьников. Эта проблема игнорируется, зато назначить „своего“ человека директор школы — это на раз»,— рассуждает Константин Толкачев.
Как считает общественник, управление образования должно либо переформатировать работу, либо сменить руководство. «Меняются губернаторы, меняются мэры, но госпожа Куликова несменяема. Я и другие общественники планируем обратиться к министру образования РФ и к губернатору Ульяновской области, чтобы они дали оценку ситуации, иначе столь важная система образования у нас так и будет загнивать».