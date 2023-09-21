Средняя стоимость номера отеля в Казани составляет 5,5 тысячи рублей

Казань оказалось в топе городов с самыми дорогими отелями для командировочных, говорится в исследовании сервиса «Авиасейлс» и банка для предпринимателей «Точка». Средняя стоимость номера в отеле в столице Татарстана в первом полугодии 2023 года составила 5,5 тыс. руб.

Дороже, чем в Казани гостиничные номера стоят лишь в трех городах РФ, популярных для командировок: Сочи (7 тыс. руб.), Москва (5,6 тыс. руб.) и Санкт-Петербург (5,52 тыс. руб.).

Также Казань вошла в топ-10 городов, популярных для бизнес-поездок, заняв шестое место. Средняя стоимость авиабилета в одну сторону составила 5,35 тыс. руб.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"