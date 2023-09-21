В Музее Фаберже открывается выставка «Бориса Григорьева: «Первый мастер на свете»

В пятницу, 21 сентября, в Музее Фаберже откроется ретроспективная выставка «Бориса Григорьева: «Первый мастер на свете». На ней впервые в России представят иллюстрации к текстам Ф. М. Достоевского. «Ъ-СПб» побывал на пресс-показе экспозиции.

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Выставку организовали культурно-исторический фонд «Связь времен» и Музей Фаберже в Петербурге. Среди около 200 произведений Бориса Григорьева представлены полотно «Ревизор», портреты, а также пейзажи из собрания фонда «Связь времен», которые впервые выставляют в России. «58 произведений мастера — уникальное собрание. Над этим циклом он работал около 16 лет. Художник им очень гордился. Это продолжение цикла "Россия" и "Лики России"»,— говорит президент Культурно-исторического фонда «Связь времен» и Музея Фаберже Владимир Воронченко. По его словам, работы представлены из фондов Третьяковской галереи, музея Пушкина, Русского музея, Института мировой литературы им. Горького, музея-квартиры Горького, Новгородского и Псковского музеев-заповедников и др.

Основатель музея Фаберже Виктор Вексельберг прокомментировал открытие выставки «Ъ-СПб»: «Выставкой выдающегося, виртуозного, “первого на свете” мастера Бориса Григорьева мы открываем новую эпоху в истории нашего музея, которому в этом году исполняется 10 лет. На выставке состоится премьера серии иллюстраций Бориса Григорьева к роману Ф. М. Достоевского “Братья Карамазовы”. Серия была завершена художником 90 лет назад и никогда не выставлялась в России. Мы верны своей миссии поддерживать диалог эпох, восстанавливая утерянные связи и возвращая забытые имена».

Выставка пройдет с 22 сентября 2023 по 28 января 2024.

Борис Григорьев (1886 — 1939) — художник-авангардист, известный по портретам деятелей искусства и работам, посвященным «истории славянской души». В том числе он писал портреты Рахманинова, Скрябина, Горького, Шаляпина и др. После эмиграции в Европу стал известен циклом рисунков к «Детству» Максима Горького и «Братьям Карамазовым» Ф. М. Достоевского.