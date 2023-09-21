«Мотовилиху» покупает производитель бронеавтомобилей из Татарстана

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» (МЗ) подвел итоги торгов по реализации имущественного комплекса предприятия. Как и предполагали собеседники «Ъ-Прикамье», победителем объявлен единственный участник, АО «Ремдизель». Компания предложила за лот 1,3 млрд руб. Согласно законодательству, договор с победителем должен быть подписан через месяц. Поскольку ПАО является стратегическим предприятием, преимущественное право на выкуп его имущества имеет государство. Воспользоваться им оно может в месячный срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Сделано все, чтобы стратегически важное предприятие сохранило свой профиль, боеспособность и продолжало безостановочно поставлять необходимую армии технику в рамках гособоронзаказа», прокомментировали «Ъ-Прикамье» в ГК «Ростех», дочерняя компания которой - «РТ-Капитал» - контролирует кредиторскую задолженность МЗ.

АО «Ремдизель» (Набережные Челны, Татарстан) является преемником предприятия, которое было создано как ремонтный завод дизельных двигателей автомобилей «КамАЗ». По данным открытых источников, сейчас компания занимается ремонтом грузовиков, гусеничных тягачей, а также разрабатывает и производит автомобильную технику различного назначения. Так, АО «Ремдизель» изготавливает бронеавтомобили семейства «Тайфун» на базе «КамАЗ» и «Урал», в прошлом году предприятие представило бронеавтомобиль «Ахмат».

По данным «СПАРК-Интерфакс», структура владения АО «Ремдизель» не раскрывается с 2017 года. Тогда 100% долей общества принадлежали столичному ООО «ССК». 99,95% долей в этой компании контролируется бывшей телеведущей телеканала «КамАЗа» Людмилой Трейстман, которую местные СМИ до сих пор называют бенефициаром АО «Ремдизель».