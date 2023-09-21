Железнодорожные подходы в порту «Тамань» построят по концессионному соглашению

Правительство РФ одобрило заключение концессионного соглашения без проведения торгов, по которому ООО «Таманская железнодорожная компания» построит железнодорожные подходы к морским терминалам в порту «Тамань». Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Соглашение рассчитано на 50 лет.

Железнодорожные пути общего пользования проложат от главного хода железной дороги с примыканием к станции «Тамань-Пассажирская» до морских терминалов на Таманском полуострове. Цель проекта — обеспечить железнодорожным сообщением морские терминалы по перевалке продукции агропромышленного комплекса. Строительство путей пройдет в два этапа.

Росжелдор доложен будет в течение 20 дней согласовать проект концессионного соглашения с Минтрансом, Минфином и Минэкономразвития. Также ведомство вместе с Росимуществом должно предоставить концессионеру земельные участки, предназначенные для реализации проекта.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Таманская железнодорожная компания» зарегистрировано в поселке Волна в 2022 году. Компания занимается строительством железных дорог и метро. 55% компании принадлежит ООО «Деметра-Холдинг», остальные 45% — ООО «Западное-2».

Татьяна Ручкина

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