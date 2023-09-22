Двоих тамбовчан осудили за вымогательство биткоинов на 6 млн рублей

Двое жителей города Котовск Тамбовской области были осуждены за вымогательство 13 биткоинов на сумму не менее 6 млн руб. (ч.3 ст. 163 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) и хищение оборудования на 876 тыс. руб. (ч.3. 158 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Мужчины в возрасте 27 и 28 лет получили по семь лет и одному месяцу колонии строгого режима. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, один из осужденных работал в одной из областных больниц. Установлено, что вместе со знакомым он сделал дубликаты ключей от помещений медучреждения, нашел сумки для транспортировки оборудования, резиновые и матерчатые перчатки, а также уволился за месяц до совершения преступления. Ночью 18 января 2020 года фигуранты похитили из больницы систему видео-конференц-связи, компьютерное оборудование и сервер, на котором хранились базы данных пациентов и бухгалтерии.

После этого злоумышленники стали отправлять на телефон главврача и электронную почту медучреждения сообщения с требованием пополнить указанный ими электронный кошелек, угрожая в случае отказа распространить сведения о пациентах и бухгалтерии. Руководство учреждения сразу сообщило об этом правоохранителям.

По данным «Ъ-Черноземье», приговор жителям региона выносил Октябрьский райсуд Тамбова. В сентябре было рассмотрено только одно дело по указанным статьям с двумя фигурантами. Судья Ольга Щеголева признала виновными Андрея Родионова и Даниила Храмцова.

Алина Морозова

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