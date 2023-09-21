Школьники Темрюкского района сыграли в интеллектуальную игру со сверстниками из нескольких регионов России

21 сентября в г. Темрюке победители и призеры XVI Всероссийского интеллектуального турнира знатоков географии встретились с учениками школ Темрюкского района в товарищеской интеллектуальной игре, которую провел знаток интеллектуального клуба и четырехкратный обладатель приза «Хрустальная сова» Дмитрий Авдеенко. Турнир поддержала компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань.

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12 команд должны были за два часа найти ответы на 24 вопроса знатока. Часть вопросов касалась, конечно же, географии, но вопросы по душе нашлись и для любителей истории Средних веков, футбола, логики, современного кино и литературы, русских народных сказок. Один из вопросов касался кулинарии каменного века. «Береста» — такой ответ последовал от команды «Энергия добра», и он был абсолютно правильным. Именно в бересту заворачивали маринованное в морской воде мясо наши далекие предки. «Энергия добра» остановилась в шаге от пьедестала, победу же отпраздновала команда «Полярная звезда».

Победителей и призеров турнира вместе с Дмитрием Авдеенко приветствовали академик Российской академии наук, лауреат Нобелевской премии Владимир Котляков, председатель Краснодарского регионального отделения Русского географического общества, председатель жюри Всероссийского интеллектуального турнира знатоков географии Иван Чайка, глава Темрюкского района Фёдор Бабенков, а также директор по корпоративной социальной ответственности ОТЭКО Александр Бурмака.

«Главная задача нашего многолетнего проекта — Всероссийского интеллектуального турнира знатоков географии — дать талантливым ребятам возможность проявить свои интеллектуальные способности, смекалку и, благодаря своим знаниям, отправиться познавать нашу страну воочию»,— отметил председатель жюри турнира, председатель Краснодарского регионального отделения РГО Иван Чайка.

«Мы в ОТЭКО были очень рады поддержать проект Русского географического общества — наших давних партнеров. Живой интерес участников географического турнира, неподдельные эмоции талантливых детей, которые состязались сегодня в интеллектуальной игре,— лучшая оценка организованного нами совместно с РГО события»,— пояснил директор по корпоративной социальной ответственности ОТЭКО Александр Бурмака.

Всероссийский интеллектуальный турнир знатоков географии реализуется Краснодарским региональным отделением Русского географического общества (РГО) с 2011 года. Ежегодно его участниками становятся сотни школьников, демонстрирующие высокий уровень знаний в области географии и смежных наук. В 2023 году генеральным партнером соревнований выступила компания «ОТЭКО» — оператор морских терминалов в порту Тамань, крупнейший частный инвестор в портово-промышленную инфраструктуру юга России. Еще один стратегический и давний партнер — НАО «Красная Поляна». В этом году в конкурсе приняло участие более 2,5 тыс. ребят из 45 регионов России.

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