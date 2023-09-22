Мэрия Екатеринбурга ужесточила требования к подрядчикам по ремонту дорог

Компания «Экодом» пожаловалась на критерии администрации Екатеринбурга по отбору подрядчиков для ремонта дорог. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Организацию возмутило, что мэрия при отборе заявок оценивает показатель опыта работы компаний, однако не ограничивает его. «Отсутствие предельного значения приводит к ограничению конкуренции при проведении конкурсной процедуры, поскольку лишает возможности участников, не имеющих избыточного опыта, конкурировать по ценовым и иным критериям с участником, имеющим избыточный опыт»,— указано в документе.

В «Экодом» считают, что подрядчики без опыта при отборе заявок не смогут обойти организации со значительным стажем даже в случае «значительного снижения цены на границе экономической рентабельности и за ее пределами». Компания потребовала провести внеплановую проверку закупок, обязать администрацию Екатеринбурга отменить все протоколы и внести в них изменения.

В мэрии Екатеринбурга «Ъ-Урал» ответили, что не считают возможным давать комментарий до решения УФАС.

Василий Алексеев

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