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Экс-чиновнику добавили эпизодов

Обвиняемый в убийстве пяти женщин Виталий Манишин может быть причастен еще к ряду преступлений

Уголовное дело бывшего алтайского чиновника Виталия Манишина, задержанного за убийство пяти девушек в 2000 году, обросло новыми эпизодами. Следствие считает, что его жертвами могли стать еще четыре девушки и женщины в возрасте от 17 до 54 лет, убийства которых оставались нераскрытыми почти четверть века. Тела потерпевших были обнаружены в 1999–2000 годах в Калманском районе, где работал Манишин. Таким образом, общее количество жертв предполагаемого серийного убийцы достигло девяти. Правоохранители не исключают, что обвиняемый, который заключил соглашение о сотрудничестве, может рассказать о новых, не известных следствию преступлениях.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

У правоохранительных органов Алтайского края появились сведения о новых предполагаемых жертвах бывшего чиновника Виталия Манишина, прозванного «барнаульским маньяком». Об этом „Ъ“ рассказали источники, знакомые с ходом следствия. Получить комментарий регионального управления СКР не удалось.

По информации источников, 20 сентября экс-чиновнику предъявили обвинение в убийстве четырех девушек и женщин. В первом эпизоде идет речь об убийстве 21-летней Чодуруы Ооржак. Во время вступительной кампании 1999 года девушка приехала из Кызыла подавать документы в Алтайский государственный технический университет (АлтГТУ). 28 июня абитуриентка вышла из общежития №4 и пропала, так и не добравшись до приемной комиссии вуза. Второй жертвой предполагаемого серийного убийцы стала 26-летняя Наталья Бердышева. 9 сентября 1999 года она поехала в Барнаул устраиваться на работу в кооперативный техникум и исчезла. Родные молодой женщины обзванивали знакомых, а также больницы и морги. Результатов это не принесло. Его третья жертва — 17-летняя жительница Барнаула Елена. 12 июля 2000 года девушка ушла в ПТУ-35, но домой так и не вернулась. Четвертая — 54-летняя Валентина Михайлюкова из Романовского района Алтайского края. В середине июля 2000 года женщина поехала в Барнаул, больше ее живой не видели.

Тела всех четырех жертв были обнаружены в 1999–2000 годах в разных местах Калманского района. По данным правоохранителей, на момент описываемых событий Виталий Манишин работал ветеринарным врачом и директором крестьянско-фермерского хозяйства этого района. В последующем он устроился в районную администрацию.

Источники „Ъ“ рассказали, что 1 августа 2023 года с Виталием Манишиным прокуратура заключила соглашение о сотрудничестве. После проверки его показаний бывшему чиновнику предъявили обвинение по четырем эпизодам убийств (ст. 105 УК РФ).

Виталия Манишина задержали в мае 2023 года по делу об убийстве в сентябре 1989 года 17-летней девушки. Согласно версии правоохранителей, обвиняемый, находясь в компании друзей, познакомился с будущей жертвой. Оказавшись с ней наедине, он попытался ее изнасиловать. Однако девушка оказала сопротивление, после чего обвиняемый убил жертву, а тело закопал. В 1990 году оно было обнаружено в лесополосе.

Расследуя дело, следователи, по предварительным данным, якобы получили признание Виталия Манишина в убийстве четырех абитуриенток АлтГТУ в 2000 году. Тела большинства из них были обнаружены также на территории Калманского района. Согласно предварительным данным силовиков, на текущий момент следствию известно уже о девяти жертвах Виталия Манишина. Не исключено, что по итогам следствия их будет больше.

Альберт Константинов

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