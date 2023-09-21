Воронежский «Факел» по пенальти проиграл «Оренбургу» в Кубке России по футболу

В четвертом туре «Пути РПЛ» Кубка России по футболу воронежский «Факел» на выезде проиграл в серии пенальти «Оренбургу».

На 80-й минуте голом завершилась атака «Факела», однако судья отменил взятие ворот из-за офсайда. Спустя пару минут острый момент создавал «Оренбург», но он завершился ничем. Хозяева и гости провели еще несколько атак, но основное время завершилось ничьей.

В серии пенальти нападающий «Факела» Александр Долгов не справился с волнением и пробил мимо, а другой форвард Максим Максимов попал в перекладину. Все футболисты «Оренбурга» были точны.

Формат Кубка России был изменен в прошлом году. Все команды были разбиты на «Путь регионов» и «Путь РПЛ», в котором 16 клубов поделены на четыре группы. Команды играют друг с другом, после чего в плей-офф выходят две лучшие из каждой группы. При этом в «Путь регионов» попадают клубы РПЛ, занявшие третьи места, а также проигравшие в плей-офф (кроме финала). Победители обоих путей и сыграют в решающем матче за Кубок.

«Факел» в нынешнем розыгрыше играет с московским ЦСКА, «Сочи» и «Оренбургу». Ранее воронежский клуб обыграл ЦСКА и проиграл другим командам. Победители каждого матча получают три очка. Если игра заканчивается вничью, идет серия пенальти, по итогам которой победителю дают два очка, проигравшему — одно.

С учетом игр четвертого тура «Оренбург» занял первое место с восемью очками. На второй строчке — ЦСКА с семью очками. У «Сочи» пять очков и третье место. «Факел» с тремя очками замыкает группу.

«Факел» остался единственным представителем Черноземья в Кубке России. На прошлой неделе в 1/64 финала «Пути регионов» из розыгрыша вылетел белгородский «Салют», уступивший в серии пенальти таганрогскому «Форте». В 1/128 ранее выбыли 6174320 курский «Авангард», липецкий «Металлург» и тамбовский «Спартак». Еще раньше вылетел нововоронежский «Атом».

Александр Прытков