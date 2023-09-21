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Воронежский «Факел» по пенальти проиграл «Оренбургу» в Кубке России по футболу

В четвертом туре «Пути РПЛ» Кубка России по футболу воронежский «Факел» на выезде проиграл в серии пенальти «Оренбургу».

На 80-й минуте голом завершилась атака «Факела», однако судья отменил взятие ворот из-за офсайда. Спустя пару минут острый момент создавал «Оренбург», но он завершился ничем. Хозяева и гости провели еще несколько атак, но основное время завершилось ничьей.

В серии пенальти нападающий «Факела» Александр Долгов не справился с волнением и пробил мимо, а другой форвард Максим Максимов попал в перекладину. Все футболисты «Оренбурга» были точны.

Формат Кубка России был изменен в прошлом году. Все команды были разбиты на «Путь регионов» и «Путь РПЛ», в котором 16 клубов поделены на четыре группы. Команды играют друг с другом, после чего в плей-офф выходят две лучшие из каждой группы. При этом в «Путь регионов» попадают клубы РПЛ, занявшие третьи места, а также проигравшие в плей-офф (кроме финала). Победители обоих путей и сыграют в решающем матче за Кубок.

«Факел» в нынешнем розыгрыше играет с московским ЦСКА, «Сочи» и «Оренбургу». Ранее воронежский клуб обыграл ЦСКА и проиграл другим командам. Победители каждого матча получают три очка. Если игра заканчивается вничью, идет серия пенальти, по итогам которой победителю дают два очка, проигравшему — одно.

С учетом игр четвертого тура «Оренбург» занял первое место с восемью очками. На второй строчке — ЦСКА с семью очками. У «Сочи» пять очков и третье место. «Факел» с тремя очками замыкает группу.

«Факел» остался единственным представителем Черноземья в Кубке России. На прошлой неделе в 1/64 финала «Пути регионов» из розыгрыша вылетел белгородский «Салют», уступивший в серии пенальти таганрогскому «Форте». В 1/128 ранее выбыли 6174320 курский «Авангард», липецкий «Металлург» и тамбовский «Спартак». Еще раньше вылетел нововоронежский «Атом».

Александр Прытков

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Как «Факел» победил в Кубке России ЦСКА

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Воронежский клуб впервые переиграл ЦСКА на его поле

Воронежский клуб впервые переиграл ЦСКА на его поле

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Поддержать «Факел» в гостевом матче приехали более 630 болельщиков из Воронежа

Поддержать «Факел» в гостевом матче приехали более 630 болельщиков из Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Гости открыли счет на 15-й минуте после точного удара с линии штрафной площади нападающего Максима Максимова

Гости открыли счет на 15-й минуте после точного удара с линии штрафной площади нападающего Максима Максимова

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

После этого хозяева усилили давление на ворота «Факела», но его линия обороны казалась неприступной

После этого хозяева усилили давление на ворота «Факела», но его линия обороны казалась неприступной

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Временами «Факелу» удавалось на продолжительное время отодвигать игру от своих ворот

Временами «Факелу» удавалось на продолжительное время отодвигать игру от своих ворот

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Техничная борьба шла на каждом участке поля

Техничная борьба шла на каждом участке поля

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Воронежские футболисты старались страховать друг друга

Воронежские футболисты старались страховать друг друга

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Мини-дуэли на поле получались жесткие, но не жестокие

Мини-дуэли на поле получались жесткие, но не жестокие

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

В защите «Факела» внимательно играл опытный Владислав Мастерной

В защите «Факела» внимательно играл опытный Владислав Мастерной

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Останавливать нападающих хозяев помогал полузащитник воронежцев Андрей Мендель

Останавливать нападающих хозяев помогал полузащитник воронежцев Андрей Мендель

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Практически наравне с защитниками в единоборствах участвовали форварды гостей

Практически наравне с защитниками в единоборствах участвовали форварды гостей

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Оборона ЦСКА жестко встречала редкие атаки воронежцев

Оборона ЦСКА жестко встречала редкие атаки воронежцев

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

На 79-й минуте в результате редкой контратаки после навеса с правого фланга Максимов второй раз отправил мяч в сетку ворот «армейцев»

На 79-й минуте в результате редкой контратаки после навеса с правого фланга Максимов второй раз отправил мяч в сетку ворот «армейцев»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

В центре поля у воронежцев отыграл молодой Абдула Багамаев

В центре поля у воронежцев отыграл молодой Абдула Багамаев

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

В обороне у «Факела» стабильно трудился Кирилл Суслов

В обороне у «Факела» стабильно трудился Кирилл Суслов

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Перед этой игрой «Факел» опубликовал обращение к болельщикам, в котором заверил, что, несмотря на четыре поражения на старте сезона, «никто не опустит руки»: «Ни один тренер, ни один игрок»

Перед этой игрой «Факел» опубликовал обращение к болельщикам, в котором заверил, что, несмотря на четыре поражения на старте сезона, «никто не опустит руки»: «Ни один тренер, ни один игрок»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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Воронежский клуб впервые переиграл ЦСКА на его поле

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Поддержать «Факел» в гостевом матче приехали более 630 болельщиков из Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Гости открыли счет на 15-й минуте после точного удара с линии штрафной площади нападающего Максима Максимова

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

После этого хозяева усилили давление на ворота «Факела», но его линия обороны казалась неприступной

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Временами «Факелу» удавалось на продолжительное время отодвигать игру от своих ворот

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Техничная борьба шла на каждом участке поля

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Воронежские футболисты старались страховать друг друга

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Мини-дуэли на поле получались жесткие, но не жестокие

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

В защите «Факела» внимательно играл опытный Владислав Мастерной

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Останавливать нападающих хозяев помогал полузащитник воронежцев Андрей Мендель

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Практически наравне с защитниками в единоборствах участвовали форварды гостей

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Оборона ЦСКА жестко встречала редкие атаки воронежцев

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

На 79-й минуте в результате редкой контратаки после навеса с правого фланга Максимов второй раз отправил мяч в сетку ворот «армейцев»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

В центре поля у воронежцев отыграл молодой Абдула Багамаев

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

В обороне у «Факела» стабильно трудился Кирилл Суслов

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Перед этой игрой «Факел» опубликовал обращение к болельщикам, в котором заверил, что, несмотря на четыре поражения на старте сезона, «никто не опустит руки»: «Ни один тренер, ни один игрок»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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