Со своим уставным в суд не ходят

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции, взыскавшей с ООО «Специализированный застройщик „СтройИнвест“» 120 млн руб. в пользу Альберта Кашапова, который ранее владел 10% в уставном капитале компании. Предприниматель смог убедить арбитражный суд Башкирии, что имеет право получить 120 млн руб. при выходе из общества, но в апелляционной инстанции решили иначе. По мнению суда, господин Кашапов незаконно претендовал на средства дольщиков. Юристы сходятся во мнении, что постановление апелляции законно и соответствует судебной практике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Бывший совладелец ООО «Специализированный застройщик „СтройИнвест“» Альберт Кашапов не смог взыскать с компании стоимость своей доли в уставном капитале. В июле 2021 года господин Кашапов заявил о выходе из состава учредителей и попросил выплатить действительную стоимость доли, которую оценил в 120 млн руб. Рассчитывая сумму, он исходил из данных бухгалтерского учета общества за 2020 год. Из документации следует, что стоимость чистых активов компании на тот момент составила 1,2 млрд руб.

После того как бывшие партнеры отказали ему в выплате, Альберт Кашапов обратился в суд. Кроме основной суммы долга, он выставил ответчику проценты за пользование чужими денежными средствами со 2 октября 2022 года по 17 апреля 2023 года — 4,9 млн руб.

ООО «Специализированный застройщик „СтройИнвест“» зарегистрировано в Уфе в январе 2014 года. Бенефициаром является Андрей Разбежкин. Наряду с ООО «СЗ „Диар“» входит в группу компаний «СЗ „Стройинвест-Уфа“». Компания с 2019 по 2020 год была убыточной, за 2022 год финансовые показатели не опубликованы. По данным Наш.дом.рф, СЗ «Стройинвест» возводил два 27-этажных дома на улице Богдана Хмельницкого в Уфе.

Представитель «Стройинвеста» в суде первой инстанции заявлял, что в расчеты истца вошли находившиеся у застройщика средства участников долевого строительства в размере 1,2 млрд руб., которые не могут быть приняты в качестве чистых активов организации. Однако суд первой инстанции пришел к выводу, что доказательств завышения стоимости чистых активов общества в деле не усматривается и ответчиком не представлено.

Те же возражения представитель ответчика привел в апелляционной жалобе, и на этот раз суд с ними согласился. «Определение чистых активов застройщика обладает спецификой, связанной с учетом денежных средств, полученных им от участников долевого строительства»,— заключила апелляционная инстанция.

При этом финансовый результат компании должен оцениваться после передачи объектов дольщикам и завершения расходования полученных от них денежных средств. В расчет стоимости доли нужно принимать только те активы, которые остаются после завершения этих процессов.

Апелляция также отметила, что, хотя размер привлеченных застройщиком средств дольщиков в 2020 году составил 1,2 млрд руб., размер чистых активов был отрицательным — минус 20,3 млн руб. Суд также указал, что господин Кашапов до 23 сентября 2020 года являлся руководителем компании, и ему было известно, какие активы и пассивы отражены в каждой строке бухгалтерского баланса.

На этом основании решение арбитражного суда Башкирии было отменено, а апелляционная жалоба ответчика — удовлетворена.

Советник адвокатского бюро БВМП Дмитрий Палин считает решение абсолютно законным и обоснованным. «Не очень добросовестный участник общества попытался воспользоваться пробелами законодательства о бухгалтерском учете в части раздельного учета собственных средств застройщика и привлеченных им средств участников долевого строительства, имеющих строго целевое использование. В данном случае суд первой инстанции не принял во внимание конкуренцию общих (законы о бухучете и об обществах с ограниченной ответственностью) и специального (закон 214-ФЗ) нормативных актов. Данную ошибку и исправил суд апелляционной инстанции своим постановлением»,— отметил эксперт.

С ним согласна управляющий партнер адвокатского бюро Москвы «РИ-консалтинг» Елена Гладышева. «Формально, специализированный застройщик не может учитывать в качестве чистых активов полученные от участника долевого строительства денежные средства по договору ДДУ, поскольку при расторжении договора ДДУ денежные средства подлежат возврату,— пояснила госпожа Гладышева. — Истец являлся генеральным директором общества, поэтому он с очевидной долей вероятности знал и осознавал, на какой строке баланса учитываются привлеченные денежные средства. Формально действия истца были направлены на получение сверхприбыли за счет денежных средств участников долевого строительства. Вышеуказанная позиция уже не раз была предметом оценки судов кассационной инстанции».

Наталья Балыкова