С ювелирной точностью

Кировский райсуд Уфы вынес приговор бывшему продавцу магазина «Ювелирцентр» 23-летней Карине Макаровой. Она была признана виновной в краже украшений на сумму около 12 млн руб. Приговор — пять лет лишения свободы в колонии общего режима. В суде Карина Макарова заявляла, что в момент преступления находилась под влиянием некоего мужчины, который просил ее забрать драгоценности — якобы фальшивые. В пресс-службе прокуратуры Башкирии решение о подаче апелляции примут после изучения приговора. Адвокат подсудимой намерен обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд не принял во внимание справку о беременности подсудимой

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Суд не принял во внимание справку о беременности подсудимой

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Судья Кировского райсуда Уфы Рустем Шаймухаметов вчера признал бывшего продавца магазина «Ювелирцентр» 23-летнюю жительницу города Дзержинск Нижегородской области Карину Макарову виновной в краже украшений на сумму около 12 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд также удовлетворил требование компании о возмещении ущерба.

Гособвинение просило осудить Карину Макарову на шесть лет лишения свободы.

По данным следствия, в августе прошлого года подсудимая познакомилась с неким мужчиной, который представился директором екатеринбургской консалтинговой фирмы. Войдя к ней доверие, он убедил Карину Макарову устроиться на работу в уфимский магазин «Ювелирцентр» в ТЦ «Мега». Позднее подсудимая регулярно сообщала знакомому информацию о коллегах, режиме работы магазина, ассортименте и товарообороте. Через месяц после трудоустройства, прозвучало в суде, девушка украла около 1,5 тыс. драгоценностей на общую сумму около 12 млн руб. В пресс-службе прокуратуры Башкирии отметили, что похищенное Карина Макарова передала курьеру возле отеля в городе Сим Челябинской области.

После объявления продавца в розыск Карина Макарова, вернувшаяся в Дзержинск, пришла в местный отдел полиции с явкой с повинной. После этапирования в Уфу Кировский райсуд арестовал ее на два месяца. Сначала девушке инкриминировалась кража в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ), затем обвинение переквалифицировали на присвоение или растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Как стало известно «Ъ-Уфа», на допросе Карина Макарова утверждала, что на преступление ее подтолкнул знакомый, который, по его словам, занимался сбором и анализом информации о разных ювелирных магазинах. Он утверждал, что ему поступили сведения о продаже в магазинах «Ювелирцентра» поддельных украшений, и для подтверждения этой информации ему необходимо получить их образцы.

В отношении пока не установленного организатора преступления также возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают розыск похищенных драгоценностей.

Уголовное дело поступило в Кировский райсуд в августе. Учитывая признание вины подсудимой, оно было рассмотрено в кратчайшие сроки. Как говорил в кулуарах суда адвокат госпожи Макаровой Игорь Степанов, его подзащитная надеется избежать реального срока. «У нас все-таки явка с повинной имеется, а это является смягчающим обстоятельством», — отмечал он.

Говоря, в частности, о знакомом, из-за которого девушка пошла на преступление, адвокат отметил, что в материалах дела есть фотографии и видеозаписи с ним, где его внешность узнаваема.

Несмотря на смягчающие обстоятельства, гособвинение запросило для подсудимой шесть лет колонии общего режима. По словам представителя прокуратуры, преступление Карина Макарова совершила «умышленно и из корыстных побуждений».

Как сообщали СМИ, представитель потерпевшего Руслан Шарипов и гособвинитель спрашивали у подсудимой, почему она до сих пор не выплатила ни рубля от ущерба. На это девушка заявила, что до конца расследования она якобы не знала точной суммы.

В последнем слове Карина Макарова заявила, что раскаивается в содеянном: «На момент совершения преступления я не осознавала до конца, что делаю, потому что находилась под влиянием этого человека, но я не исключаю и своей вины. Прошу дать мне возможность жить обычной жизнью обычного человека. Я уже понесла свое наказание, находясь в СИЗО».

Также она пообещала возместить ущерб директору магазина и помочь в поимке мужчины. Ее адвокат ходатайствовал о приобщении к делу справки о беременности подзащитной. Несмотря на удовлетворение ходатайства, судья Рустем Шаймухаметов при вынесении приговора не принял документ во внимание, поскольку его выдали в частной клинике, а не в госорганизации.

В пресс-службе прокуратуры Башкирии сообщили «Ъ-Уфа», что решение о подаче апелляционного представления будет принято после изучения мотивировочной части приговора.

Адвокат Игорь Степанов заявил, что подаст апелляционную жалобу.

Венера Хисамова