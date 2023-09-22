УК ушла с балкона

Верховный суд отказался пересматривать решение нижестоящей инстанции, обязавшей управляющую компанию из Новороссийска организовать противоаварийные работы в историческом здании. Одна из балконных плит в жилом доме 1954 года постройки находится на грани обрушения. УК доказывала в судах, что восстановлением балкона должен заниматься краевой Фонд капремонта. Жильцы, не дожидаясь решения судов, уже выбрали новую управляющую организацию. Эксперты считают, что в случае обрушения балкона управляющая компания может попасть под уголовное преследование.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суды всех инстанций решили, что ремонт балкона входит в обязанность управляющей компании

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Суды всех инстанций решили, что ремонт балкона входит в обязанность управляющей компании

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Верховный суд РФ отказался истребовать для рассмотрения в судебном заседании кассационную жалобу управляющей компании «Август» из Новроссийска. Организация добивалась отмены судебного решения, обязавшего ее провести противоаварийные работы в здании, являющемся объектом культурного наследия. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Жилой дом расположен в непосредственной близости от Морского вокзала на углу улиц Новороссийской Республики и Мира напротив обелиска Борцам за Советскую власть. Здание возвели в 1954 году по проекту архитектора Явношана в стиле «сталинский ампир».

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края начало обращаться к управляющей организации «Август» по поводу необходимости проведения сохранных работ на историческом памятнике еще с 2021 года. В марте 2022 года ведомство установило, что один из балконов здания на четвертом этаже находится в аварийном состоянии: части балконной плиты осыпаются на балкон, расположенный ниже, а его ограждение в результате размокания и отслаивания бетона накренилось. Кроме того, как указано в документах суда, силовые швеллеры балконных плит заржавели и возникла угроза их дальнейшего разрушения и причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц.

От управляющей компании в целях обеспечения безопасности граждан, а также для недопущения ухудшения технического состояния балконных плит и фасада объекта культурного наследия потребовали незамедлительно организовать противоаварийные работы, но этого сделано не было. Бездействие УК и стало поводом для обращения охранного ведомства в суд.

Управляющая компания в судебном процессе добивалась привлечения в дело Фонда капитального ремонта Краснодарского края, называя его ответственным за данные работы, однако в этом ей было отказано.

Суды всех инстанций пришли к выводу, что согласно, жилищному законодательству, в состав общего имущества многоквартирного дома входят в том числе балконные и иные плиты, которые должны обслуживаться управляющей организацией. А кроме того, по закону именно управляющая компания обязана заниматься сохранением объекта культурного наследия и выполнять противоаварийные работы по предотвращению его дальнейшего разрушения.

В администрации Новороссийска “Ъ-Кубань” рассказали, что жильцы, не дожидаясь исполнения судебного акта, выбрали на общем собрании дома новую управляющую организацию, которая должна устранить проблему до конца октября.

По просьбе “Ъ-Кубань” имеющиеся в доступе материалы дела изучил председатель краснодарского ТСЖ «Покровское» Давыд Свещинский. Он отметил, что в случае обрушения балкона это может обернуться для управляющей организации уголовным преследованием. Однако, по словам эксперта, решения судов не являются однозначными.

«Дело в том, что, учитывая архитектуру и конструкции здания, выполняемые восстановительные работы

могли классифицироваться как "реконструкция". А проводить реконструкцию без решения общего собрания собственников формально нельзя. Привлечение средств Фонда капремонта также невозможно без их решения. Но в судебных решениях о таких действиях УК, направленных на организацию общего собрания, ничего не сказано. Если же ремонт не является реконструкцией, то бездействие УК крайне опасно, ведь явная деформация конструкций выявлена. Вопрос о дополнительных расходах или о привлечении средств необходимо было ставить, не доводя проблему до судов, тем более если управление госохранкультуры указывало необходимые к проведению мероприятия»,— отмечает эксперт.

Андрей Обнорский

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