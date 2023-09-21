Средний платеж по ипотеке в Казани может превысить 82 тысячи рублей в месяц

В случае роста ставки по ипотеке до 15% средний ежемесячный платеж за кредитную недвижимость в Казани составит 82,6 тыс. руб., сообщил РБК со ссылкой на исследование «ЦИАН».

По оценке сервиса, в Казани ипотека становится одной из самых недоступных в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. В столице Татарстана при ставке 15% на оплату ипотеки будет уходить до 65% семейного бюджета.

В Москве доля ипотечного платежа от дохода семьи вырастет до 74% (165,9 тыс. руб.), в Санкт-Петербурге — до 72% (114,2 тыс. руб.).

Полина Петрова