В Екатеринбурге выступил известный тренер Леонид Слуцкий

На конференции «Тинькофф про бизнес», которая прошла сегодня в «Ельцин-центре» в Екатеринбурге, в числе других спикеров выступил известный футбольный тренер Леонид Слуцкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Выступление господина Слуцкого завершало презентацию. Он начал со слов о том, что «никогда нет прямых советов» насчет того, как мотивировать и правильно тренировать команду для достижения результата. По словам господина Слуцкого, если бы существовала такая фраза, то тренер «просто бы курил бамбук». Поэтому он построил выступление в формате вопрос-ответ.

Вопросы, которые задавались из зала, были посвящены тому, как бороться со стрессом, как мотивировать рабочих, как организовать работу двух лидеров в команде и что делать с «затворниками» в коллективе.Так, на вопрос о том, как он нашел для себя мотивацию, когда переехал в Голландию, господин Слуцкий ответил следующим образом:

«Знаете, у нас в стране все говорят про детский футбол, но никто им не занимается. Здесь такая же была история после того, когда я уже семь лет проработал в ЦСКА, был тренером национальной сборной. У тренера важен внутренний фитилек, чтобы все время горел огонь и не затухал. Когда у меня в очередной раз такой внутренний фитилек погас, я для себя подумал, что было бы интересно человеку, который и в четверти финала Лиги чемпионов мы играли, и все выигрывали? Наверное, было бы интересно поработать заграницей»,— поразмышлял господин Слуцкий.

Анастасия Таначева

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