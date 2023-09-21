Президент России Владимир Путин прибыл в Великий Новгород, где проведет заседание Госсовета по теме развития рынка труда в стране. В ходе поездки глава государства уже посетил центр помощи участникам военной операции на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин в Великом Новгороде

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин в Великом Новгороде

Фото: пресс-служба президента РФ

По данным пресс-службы Кремля, в центре поддержки участников спецоперации «Возвращение» президенту показали оборудованную демонстрационную квартиру, которая адаптирована под особенности людей с ограниченными возможностями.

Также Владимир Путин провел встречу с победителями чемпионата высоких технологий и по видеосвязи открыл технопарк профессионального образования в Калуге. Кроме того, президент встретился с новгородским губернатором Андреем Никитиным.

Накануне, 20 сентября, в Новгороде состоялся семинар-совещание по подготовке к заседанию, в котором приняли участие члены президиума Госсовета, чиновники федерального правительства, представители образовательных и научных организаций, руководители российских компаний, представители бизнес-сообщества и эксперты.

Александр Кислов