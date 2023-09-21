В тюменском селе простятся с военным, погибшим в зоне СВО

В селе Вагай (Тюменская область) простятся с военнослужащим Константином Захаровым, погибшим в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила газета администрации Вагайского района «Сельский труженик».

Торжественное прощание пройдет 22 сентября в 13:00 в Парке Победы на площади возле мемориала павшим в годы Великой Отечественной войны.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте