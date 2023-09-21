В Сириусе к 2025 году создадут систему управления роботами на производствах

Ученые «Сириуса» создадут систему интеллектуального управления роботами для организации полностью безлюдного производства на предприятиях. Разработка научной группы Центра информационных технологий и искусственного интеллекта будет готова к 2026 году, сообщает пресс-служба университета.

«Главной особенностью разработанной системы станет ее платформонезависимость, то есть специалисты разработают методику быстрого переноса на любой другой манипулятор, в том числе российского производства»,— отметил руководитель проекта Данил Кульминский.

Ученые считают, что разработка позволит заменить человека на опасных для жизни и здоровья производственных площадках. Кроме того, роботы могут значительно снизить финансовые затраты самого производства, снизив в том числе долю брака. Ученые представят прототип роботизированного комплекса компании «Росатом», поскольку его можно использовать при реализации масштабного проекта «Прорыв» по созданию безлюдного производства топлива замкнутого цикла.

Для реализации подобных проектов в университете «Сириус» открыли лабораторию промышленных роботов-манипуляторов. На них студенты и молодые исследователи могут развивать и совершенствовать навыки программирования и управления роботизированными системами.

Татьяна Ручкина

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