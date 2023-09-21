В Ярославле перед судом предстанет инженер за кражу 450 тысяч рублей

В Красноперекопский районный суд Ярославля направлено уголовное дело в отношении 24-летнего молодого человека, обвиняемого в краже 450 тыс. руб. у своего работодателя. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

По данным следствия, в июне этого года молодой человек работал инженером в компании по производству и ремонту металлических изделий. После разгрузки товара у сотрудника не оказалось денег на такси, поэтому он проник в кабинет бухгалтера организации, нашел ключи от сейфа и похитил 450 тыс. руб. В эту же ночь молодой человек потратил деньги на ставки на спортивные игры в букмекерской конторе.

Молодой человек не смог возместить нанесенный работодателю ущерб. Уголовное дело в отношении него направлено в суд для рассмотрения. Он обвиняется по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с проникновением в помещение, в крупном размере), которая подразумевает наказание до 6 лет лишения свободы. Ранее обвиняемый уже был судим.

Алла Чижова