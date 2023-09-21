Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославле перед судом предстанет инженер за кражу 450 тысяч рублей

В Красноперекопский районный суд Ярославля направлено уголовное дело в отношении 24-летнего молодого человека, обвиняемого в краже 450 тыс. руб. у своего работодателя. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

По данным следствия, в июне этого года молодой человек работал инженером в компании по производству и ремонту металлических изделий. После разгрузки товара у сотрудника не оказалось денег на такси, поэтому он проник в кабинет бухгалтера организации, нашел ключи от сейфа и похитил 450 тыс. руб. В эту же ночь молодой человек потратил деньги на ставки на спортивные игры в букмекерской конторе.

Молодой человек не смог возместить нанесенный работодателю ущерб. Уголовное дело в отношении него направлено в суд для рассмотрения. Он обвиняется по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с проникновением в помещение, в крупном размере), которая подразумевает наказание до 6 лет лишения свободы. Ранее обвиняемый уже был судим.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...