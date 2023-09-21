В Сочи до марта поставят 50 новых автобусов

В Сочи до марта 2024 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» поставят 51 новый автобус большого класса. Половина из них появится в городе уже в декабре, сообщает пресс-служба мэрии. Автопарк обновляется за счет бюджетов всех уровней.

Сейчас в Сочи ежедневно на линии работает более 800 единиц общественного транспорта. Действующая маршрутная сеть города состоит из 123 маршрутов регулярных перевозок, в том числе 19 смежных межрегиональных маршрутов.

Ежедневно в автобусах следят за оплатой проезда. В связи с поставкой новых автобусов с бескондукторной системой оплаты количество контролеров в общественном транспорте увеличат.

В Сочи также массово меняют остановочные павильоны. За 2023 год на автодорогах общего пользования планируют установить 222 новых павильона. Из них уже установлены 120, до конца сентября будут смонтированы еще 52 конструкции.

«Ремонт дорог по нацпроекту в этом году в Сочи выполнен досрочно. Уже формируем список улиц на следующий год. Обязательно учтем просьбы жителей, включим в перечень и дороги, ведущие к социальным объектам»,— отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Татьяна Ручкина

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