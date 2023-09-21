Детский омбудсмен проверит детсад после жалоб родителей на методы воспитания

В Ярославском районе в детском саду воспитатели клали детям на стол изображение в виде свиньи, если плохо ели. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин в ходе проверки выявил и другие нарушения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Фото: уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

К уполномоченному обратились родители детей, которые, если плохо ели в детсаду, получали на стол «свинью». Михаил Крупин организовал проверку и подтвердил обоснованность жалоб родителей.

Кроме того, господин Крупин установил, что в учреждении нет термометра для измерения температуры блюда, не велся журнал проверки еды на соответствие определенным требованиям, а комиссия, которая должны была проверять, являлась фиктивной.

«По какой причине дети едят плохо, будет определено по итогам проверки. Непедагогические методы воздействия на детей во время приема пищи администрацией детского сада прекращены»,— говорится в сообщении уполномоченного.

Алла Чижова